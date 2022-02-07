Генпрокуратура выявила низкую эффективность властей по проблеме бездомных собак

Генпрокуратура России провела проверку действий властей по решению проблемы бездомных собак после участившихся случаев нападения. Об этом пресс-служба ГП сообщила РИА «Новости».

Проверка ведомства выявила низкую эффективность деятельности органов исполнительной власти, государственного федерального, регионального и общественного контроля в области обращения с животными.

«Принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений не соответствуют сложившейся ситуации», — рассказали в генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура предложила разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что одной из причин появления на улицах российских городов стай бродячих собак является коррупция и некомпетентность чиновников, саботирующих инициативы по борьбе с этой проблемой.

Другим источником беспризорных животных Бурматов назвал так называемых садовых собак. Граждане заводят таких на дачах в летний период, а уехав, бросают, из-за чего те вынуждены искать себе пропитание самостоятельно.