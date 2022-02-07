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Российские ПЦР-тесты выявляют заражение новым подвидом «омикрон»-штамма BA.2

В Роспотребнадзоре заявили о возможности российских ПЦР-тестов выявлять BA.2

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Роспотребнадзоре указали, что ПЦР-тесты российского производства способны выявить заражение новым подвидом «омикрон»-штамма коронавируса BA.2. Этой информацией с газетой «Известия» поделился руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам специалиста, большинство ПЦР-тестов будут выявлять наличие РНК вируса, даже если речь идет о его подвиде BA.2.

«Мы уже неоднократно говорили, что большая часть мутаций «омикрона» находится в гене S-белка, а тесты обычно нацелены на другие части генома патогена, и по этой причине поводов для особых беспокойств нет», — пояснил Хафизов. Он добавил, что тест-системы российского производства прошли проверку.

Ранее старший вирусолог африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Никси Гумеде-Моэлетси рассказала, что на территории нескольких стран Африки был обнаружен вариант «омикрон»-штамм, который очень трудно выявить с помощью имеющихся тестов.

По мнению российского инфекциониста Евгения Тимакова, штамм коронавируса «омикрон», особенно его новый субвариант — BA.2, заразит почти 90% населения России. Врач напомнил, что пациенты с высоким уровнем антител переносят заболевание новым штаммом в легкой форме. Тимаков также отметил, что многие люди зачастую не знают о том, что они болеют, так как симптомы «омикрона» схожи с ОРВИ.

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