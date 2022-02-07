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В Петербурге ремонт труб в жилом доме обернулся коммунальной катастрофой

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Коммунальная авария произошла на Рыбацкой улице в Санкт-Петербурге во время ремонта труб — прорвало стояк отопления, в результате чего в жилом доме перегорела проводка и обвалились потолки. Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/good78news/3949178 | НОВОСТИ.

В результате прорыва стояка вода хлынула сверху на все этажи. В здании нет отопления, а помещения фактически стали непригодными для проживания. Жильцы заявляют, что сотрудники МЧС перекрыли горячую воду, другие службы не реагируют, а в управляющей компании заявляют, что «сделать ничего не могут».

Ранее стало известно, что на Урале семья вернулась с новогодних каникул и «потеряла» квартиру. Пока хозяев не было дома, жилплощадь затопило фекалиями и мочой. Едкий запах пропитал квартиру, жидкость из канализации скопилась в уборной и в коридоре под ламинатом, часть стен испачкана.

Хозяйка планирует судиться с управляющей компанией, при этом пока не знает, где будет жить с детьми и домашнем питомцем — «в доме буквально невозможно находиться».

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