Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Снег, гололедица и около 0°C ожидаются в Москве 06:29
Российские фигуристы досрочно выиграли золото Игр в командном турнире 06:28
Адвокат заявил, что Бут может выйти из американской тюрьмы на четыре года раньше... 06:22
Под Улан-Удэ нашли собаку, бегающую с арбалетной стрелой в голове 06:21
Морская версия ударного БЛА сможет использоваться как спасательное средство 06:08
В Петербурге ремонт труб в жилом доме обернулся коммунальной катастрофой 06:04
В Турции назвали страны, которые должны остановить расширение НАТО 05:53
Мишина и Галлямов объяснили падение в произвольной программе на ОИ-2022 05:51
Шольц заявил, что ФРГ готова предпринять все меры в случае нападения РФ... 05:45
Канцлеру ФРГ Шольцу порекомендовали распустить НАТО 05:39

Синоптик пообещал россиянам мартовское тепло на грядущей неделе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей Центральной России ждет существенное потепление на будущей неделе. Синоптика цитирует РИА «Новости».

«Североатлантический циклон по имени «Роксана»... на предстоящей неделе установит зональный перенос в субширотном направлении, тем самым обеспечивая бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом», — разъяснил синоптик.

По его словам, среднесуточная температура воздуха в центральной части страны окажется выше многолетней нормы на семь-девять градусов — это температурные показатели марта в этом регионе.

При этом, добавил Тишковец, почти каждый день ожидаются осадки в виде снега и иногда дождя.

«Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до девяти-десяти миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги», — сказал специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что в феврале в столице ожидается аномально низкое атмосферное давление из-за циклонической активности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть