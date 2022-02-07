Синоптик пообещал россиянам мартовское тепло на грядущей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей Центральной России ждет существенное потепление на будущей неделе. Синоптика цитирует РИА «Новости».

«Североатлантический циклон по имени «Роксана»... на предстоящей неделе установит зональный перенос в субширотном направлении, тем самым обеспечивая бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом», — разъяснил синоптик.

По его словам, среднесуточная температура воздуха в центральной части страны окажется выше многолетней нормы на семь-девять градусов — это температурные показатели марта в этом регионе.

При этом, добавил Тишковец, почти каждый день ожидаются осадки в виде снега и иногда дождя.

«Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до девяти-десяти миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги», — сказал специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что в феврале в столице ожидается аномально низкое атмосферное давление из-за циклонической активности.