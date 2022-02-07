Москвичка с инвалидностью подала в суд на сайт эскорт-услуг из-за отказа в регистрации

Девушка из Москвы с дварфизмом, или синдромом карликовости получила отказ в регистрации на сайте эскорт-услуг, после чего подала иск о дискриминации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По мнению 28-летней истицы по имени Ирина, нестандартная внешность позволила бы неплохо заработать в Москве. Девушка утверждает, что эскорт-услуги оказывать она не планировала, а собиралась лишь выходить с мужчинами в свет за почасовую оплату.

Однако в прохождении регистрации на портале ей отказали из-за особенностей внешности — минимальный рост, который можно было указать в анкете, — 140 сантиметров, а рост девушки — всего 136. О «несоответствии стандартам» Ирина узнала в техподдержке сайта. Возмутившись такой несправедливостью, москвичка решила подать в суд.

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