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Адвокат рассказал, что защита готовит аргументы для освобождения Бута

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Apichart Weerawong, File/AP

Защита россиянина Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в американской тюрьме, готовит аргументы для нескольких вариантов досрочного освобождения Бута. Об этом РИА «Новости» рассказал американский адвокат россиянина Стив Зиссу.

Он рассказал, что защита рассматривает следующие варианты: передача в Россию по конвенции о передаче заключенных, обмен заключенными, сострадательное освобождение.

По его словам, аргументы для этих вариантов взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, и нет разницы, какой именно из вариантов сработает. «Главное, чтобы его результатом стало освобождение Виктора и его возвращение домой», — отметил адвокат.

Ранее в Общественной палате России в Москве прошло торжественное открытие выставки рисунков Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в тюрьме США.

Бут провел в заключении уже более 13 лет, он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательств. В 2012 году судом присяжных в Нью-Йорке он был признан виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Обвинения он отвергает и в Таиланде выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но на стадии апелляции эти решения были отменены.

Федеральная судья Шира Шейндлин вынесла ему минимальный приговор и в отставке заявляла, что не считает его справедливым.

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