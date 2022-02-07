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Собчак исполнила мечту пострадавшей в ДТП в Сочи

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Телеведущая, журналист Ксения Собчак на своей странице в Instagram рассказала, что помогла открыть фотостудию Оксане Садовник, которая пострадала в ДТП в Сочи.

«С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии. И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь. Оксана поделилась, что у нее есть мечта», — написала Собчак.

Оксана работает фотографом и мечтала открыть свою фотостудию — именно эту мечту и исполнила Собчак. Журналистка лично посетила мероприятие, посвященное открытию студии в подмосковном Звенигороде. На встрече телеведущая вела себя открыто и дружелюбно.

Как пишет kp.ru, Собчак оплатила все расходы на создание фотосалона — 1 млн 150 тыс. рублей.

Ранее фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил клип «Шмарафон», в котором упоминается и смертельное ДТП с участием Собчак, и ставится под сомнение отцовство ее ребенка от Максима Виторгана.

Авария произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной. Автомобиль, в котором Собчак направлялась в аэропорт, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, который затем задел микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину, его отправили под домашний арест. Собчак и ее спутников, находившихся с ней в одной машине, вызвали на допрос.

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