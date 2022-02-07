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Эксперт объяснил рост секс-преступлений над детьми в интернете

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Интернет-расследователь, глава общественной организации «Молодежной службы безопасности» Леонид Армер рассказал «Газете.Ru», чем можно объяснить рост сексуальных преступлений над детьми в интернете.

Ранее сообщалось, что британская организация Internet Watch Foundation объявила о своем худшем за всю историю наблюдении о случаях сексуального насилия над детьми в сети, а в Лиге безопасного интернета заявили, что в российском сегменте в 2021-м был зафиксирован двукратный рост детской порнографии.

По словам Армера, к этому привело совпадение ряда факторов.

«Обращу внимание, что еще в самом начале пандемии эксперты Интерпола сделали прогноз, что в связи с переводом школьников и взрослых на домашнее обучение и работу из-за карантинных мер следует ждать роста преступлений и в реале, и в виртуале. Нам всегда кажется, что дети и так не вылезают из интернета (как и некоторые взрослые), но при переводе на домашний режим обучения, как оказалось, пребывание в сети можно увеличить еще больше, чем при спокойной «доковидной» жизни. Соответственно, временной интервал, когда дети и преступники могут встретиться в виртуальном пространстве возрос», — объяснил он.

Также эксперт утверждает, что ряд взрослых с ослабленными нормами морали или патологией сексуального влечения оказались «бесконтрольны», работая на дому. В итоге только за первые полгода пандемии в 2020 году число секс-преступлений через интернет в разных странах превысило даже самые смелые прогнозы Интерпола – от 100 до 400%.

Обратил внимание Армер и на тревожную «обратную» статистику — так, за последние несколько лет, согласно исследованиям во многих странах, число детей и подростков, готовых отправлять свой интим-контент незнакомому собеседнику, выросло в два раза. Каждый пятый подросток, совершавший подобное действие не видит в этом «ничего страшного», добавил он.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду педофилии.

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