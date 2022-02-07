Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Чехия не планирует направлять военных на Украину 01:52
В Оттаве объявлено чрезвычайное положение из-за протестов 01:51
Байден оценил отношения России и Китая 01:46
Комментатор финала ЧЕ по мини-футболу назвал причины поражения сборной России 01:45
Финский эксперт назвал возможные причины провала Клебо в скиатлоне на Играх-2022 01:33
Американская компания Western Union через два месяца закроет внутрироссийские... 01:20
Стал известен победитель Кубка Африки по футболу 01:18
В Белоруссии оценили возможность нападения России на Украину 01:10
В США заявили о подготовке к возможному наплыву беженцев с Украины 01:05
В Челябинске бродячая собака покусала семилетнего ребенка 01:03

На юге Мексики перевернулся автобус, погибли восемь человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Как минимум 8 человек погибли и более 15 пострадали в ДТП с автобусом в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики, сообщает агентство Quadratin.

Сообщается, что пассажирский автобус столкнулся с самосвалом, в результате чего произошло опрокидывание автобуса. Автобус перевозил 45 человек, среди которых были туристы из Франции и Швейцарии. Личности пострадавших установлены.

«От сильного удара автобус несколько раз перевернулся, пока не застрял в кустах. Не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности», — сообщает агентство.

На место прибыли машины скорой помощи из разных муниципалитетов и сотрудники судебно-медицинской службы.

Ранее стало известно, что в Бразилии часть скалы обрушилась на туристов, пострадало не менее шести человек, еще 20 пропали без вести. Всего в районе, где произошло обрушение, находилось порядка 70 туристов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть