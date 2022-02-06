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Правозащитник Игорь Каляпин ушел из «Комитета против пыток»

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Юрий Машков/ТАСС

Глава «Комитета против пыток» (в 2015 году внесен Минюстом в реестр иноагентов и был ликвидирован, в настоящее время работает под тем же названием без образования юрлица) Игорь Каляпин покинул свой пост. Об этом он сообщил изданию The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Разногласия возникли по поводу того, как организация должна развиваться дальше. Я считаю, что необходимо заниматься не только юридической работой, но на ее основе также выстраивать общественно-политические действия»,— сказал он.

По его словам, это не имеет отношения к ситуации с семьей Янгулбаевых в Чечне.

Каляпин пояснил, что раньше организации было достаточно писать жалобы в прокуратуру, суд или СК, а теперь нужно «с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать».

Ранее журналистка «Новой газеты» Елена Милашина объявила, что на некоторое время покинет Россию из-за угроз руководства Чечни в свой адрес. По словам журналистки, эти угрозы стоит воспринимать всерьез. Она добавила, что, уехав из России, продолжит работу.

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