В горнолыжном центре в Анталье рухнул навес, есть пострадавшие

В горнолыжном центре «Саклыкент» в турецкой Анталье рухнул навес, в результате чего пострадали восемь человек, передает Anadolu.

По информации агентства, навес одного из туристических объектов обрушился из-за сильного снегопада. Как сообщается, пострадавших из-под завалов и снега достали жандармы, сотрудники объекта и туристы. Потерпевших транспортировали на вертолете в больницу Университета Акдениз.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье, российские граждане среди пострадавших во время инцидента в этом горнолыжном центре отсутствуют.

Горнолыжный центр «Саклыкент» находится на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.

Ранее стало известно, что в Южной Осетии снежная лавина накрыла военный пост в Рокском тоннеле. В этот момент там находились пятеро российских военнослужащих. Двое из них погибли.

До этого снежная лавина, повлекшая за собой смерть нескольких человек, сошла в Норильске.