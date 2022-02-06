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«Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии

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Российский фонд прямых инвестиций/РИА «Новости»

Индия одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба РФПИ.

В сообщении уточняется, что контролер лекарственных средств Индии зарегистрировал «Спутник Лайт».

Ранее в ВОЗ заявили, что могут запросить у России дополнительную информацию по вакцине «Спутник V» для рассмотрения заявки о ее включении в список препаратов для экстренного применения.

Там добавили, что Россия уже предоставила данные по «Спутнику V» между концом декабря 2021 года и 31 января 2022 года. При этом дополнительные данные могут быть запрошены «как часть процесса анализа».

В ВОЗ подчеркнули, что пока не знают, пройдет ли запланированная на февраль инспекция ВОЗ на предприятиях в России. В пресс-службе пояснили, что «заявителя проинформируют о решении о необходимости проведения верификационной инспекции».

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