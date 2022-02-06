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Baza: в Москве дознаватель МВД сменила пол и стала мужчиной

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Россиянка, работавшая дознавателем в МВД Москвы, сменила пол и стала мужчиной. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 35-летняя сотрудница полиции в звании майора получила новый паспорт. Раньше россиянку звали Мария, ее новое имя — Александр.

Неизвестно, проходила ли сотрудница МВД гормональную терапию или операцию.

Ранее сообщалось, что житель Швейцарии сменил пол, чтобы на год раньше выйти на пенсию.

С 1 января 2022 года в Швейцарии вступил в силу закон, позволяющий гражданам в административном порядке сменить пол. Для этого необходимо обратиться в органы ЗАГСа, пройти собеседование и предоставить минимальный набор документов.

Этим воспользовался 64-летний житель Люцерна. Как пишет Luzerner Zeitung, мужчина подал заявку на изменение своего пола с целью выхода на пенсию — пенсионный возраст для женщин в Швейцарии составляет как раз 64 года, тогда как для мужчин — 65 лет. Процедура заняла у него четыре дня и стоила €72.

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