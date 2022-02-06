Путин направил телеграмму Эрдогану

Президент России Владимир Путин направил телеграмму турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, пожелав им выздоровления от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы искренне поддержать Вас и Вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», — написал Путин.

Ранее Эрдоган рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.

5 февраля Эрдоган сообщил, что заразился вместе с супругой Эмине «омикрон»-штаммом коронавируса. Тест глава государства сдал по возвращении из рабочей поездки на Украину. В день переговоров в Киеве выяснилось, что COVID-19 диагностировали у руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Позже стало известно, что в Турции проводят расследование из-за оскорблений в интернете заболевшего коронавирусом Эрдогана. По обвинению в публикации провокационного и оскорбительного контента были задержаны восемь человек, четверых заключили под стражу.