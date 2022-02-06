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Появилось видео пробуждения вулкана Эбеко на Курилах

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На острове Парамушир Большой Курильской гряды проснулся вулкан Эбеко, видео опубликовал Telegram-канал «Раньше всех».

На видеокадрах видно, как из под снега вырывается столб дыма и пепла.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, выбросы пепла из Эбеко могут быть опасны для аэропорта города Северо-Курильска и местных авиалиний с высотами полетов 400-8000 м. Ведомство также предупредило об опасности оседания пепла в городах Северо-Курильске, расположенном в 7 км от вулкана, Петропавловске-Камчатском (315 км от вулкана) и поселке Озерновском (90 км от вулкана).

Последнее извержение Эбеко произошло в октябре прошлого года. Тогда он выбросил столб пепла высотой 2 км, а шлейф от выброса распространился на 5 км.

До этого, в августе, выброс пепла Эбеко составил 3,7 км, шлейф растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана.

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