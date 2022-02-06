«Известия» показали видео с места обнаружения квадроцикла экс-замминистра юстиции Ялунина

В Подмосковье спасатели работают на месте обнаружения квадроцикла пропавшего экс-заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, видеозапись опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как специалисты на снегоходах объезжают место, где чиновник мог провалиться под лед. Изучение обстоятельств произошедшего продолжается.

Подмосковные следователи организовали доследственную проверку после информации о том, что Ялунин мог провалиться под лед на квадроцикле.

Ранее стало известно о пропаже в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина в ночь на 6 февраля. Мужчина выехал на квадроцикле в поле в городском округе Одинцово в селе Аксиньино и не вернулся, телефона при нем не было. В МЧС рассказали, что Ялунин уехал в сторону церкви в селе Козино.

Спасателям удалось найти следы квадроцикла, ведущие к пролому во льду на реке. Позже сотрудники МЧС обнаружили само транспортное средство в Москве-реке.