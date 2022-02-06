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NTV: в Турции перевернулся автобус с пассажирами

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AP

В турецкой провинции Сивас перевернулся автобус, сообщает телеканал NTV.

Авария произошла на шоссе между городами Сивас и Малатья. Предварительно, в автобусе находились 39 человек, 11 из них были госпитализированы.

Возможные причины ДТП пока не называются.

Ранее сообщалось, что в городе Аланья на юге Турции мотоцикл, которым управляла российская гражданка, врезался в грузовик, женщина погибла.

До этого девять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье. Транспортное средство перевозило в аэропорт группу из 12 российских туристов. Водитель не справился с управлением и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.

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