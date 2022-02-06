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Жительница Якутска упала с восьмого этажа и сама ушла домой

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В Якутске женщина выпала с восьмого этажа, а затем сама поднялась домой и вызвала себе скорую помощь, сообщает в Telegram РЕН ТВ.

Инцидент, произошедший утром 4 февраля на улице Бестужева-Марлинского, попал на камеру видеонаблюдения. При падении 30-летняя женщина зацепилась за провода, перевернулась в воздухе и упала в сугроб. При этом она ударилась о металлический забор, однако смогла самостоятельно подняться и вернуться в квартиру. В настоящее время она находится в реанимации с повреждением тазовых костей.

Как уточняет портал News.ykt.ru, пострадавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве восьмиклассница упала с 22-го этажа и выжила. Выяснилось, что девочка перелезала через балкон, в это время ее страховала подруга, однако девочка не удержалась и упала.

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