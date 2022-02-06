Найден квадроцикл пропавшего без вести экс-замминистра юстиции Ялунина

В Москве-реке нашли квадроцикл пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

«Выполнено 4 погружения, обнаружен квадроцикл», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что поиски мужчины продолжаются.

Ялунин пропал без вести в ночь на 6 февраля. Мужчина выехал на квадроцикле в поле в городском округе Одинцово в селе Аксиньино и не вернулся, телефона при нем не было. В МЧС рассказали, что Ялунин уехал в сторону церкви в селе Козино. Спасателям удалось найти следы квадроцикла, ведущие к пролому во льду на реке.

Ялунин возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России с 1998 года по 2004 год. С 2004 года по 2006 год он работал замминистра юстиции.

В прошлом году сообщалось о пропаже министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Чиновник провел в лесу три дня и самостоятельно вышел к людям.