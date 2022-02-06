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В Алма-Ате задержали осужденного блогера, ранее скрывавшегося на Украине

В аэропорту Алма-Аты задержали осужденного блогера Нарымбаева, ранее скрывавшегося в Киеве

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Осужденного в Казахстане блогера и активиста Ермека Нарымбаева задержали в Алма-Ате по возвращении на родину, сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы городской прокуратуры, блогера задержали в аэропорту города после прилета из Киева и поместили в следственный изолятор.

Нарымбаева осудили в 2016 году и назначили ему три годам лишения свободы по статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». В марте того же года апелляционный суд смягчил ему наказание и заменил лишение свободы ограничением на тот же срок. Несмотря на запрет, блогер уехал из Казахстана на Украину.

Впоследствии он решил вернуться в Казахстан, заявив в соцсетях, что приедет 23 января. По его словам, он надеялся на диалог с властями после возвращения на родину.

В 2012 году Нарымбаева в числе прочих арестовали на 15 суток за участие в протестных акциях в Алма-Ате.

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