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Врач рассказал, как надо питаться пациентам с «омикроном»

Врач Чудаков: фастфуд и сладости мешают выздоровлению пациентам с «омикроном»

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Доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, как правильно питаться пациентам с «омикрон»-штаммом коронавируса, передает »РИА «Новости».

По его словам, люди все чаще питаются провоспалительными продуктами, которые не укрепляют, а только ослабляют иммунитет, к таким продуктам относятся фастфуд, промышленный майонез с уксусом, промышленные конфеты, пирожные и торты. Особое внимание следует уделить продуктам, содержащим фруктозу, их ошибочно считают более полезными, чем продукты с содержанием глюкозы, отметил специалист.

«Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень) или хотя бы кисло-сладкие фруктовые», — добавил врач.

Чудаков также указал, что к провоспалительным продуктам относится и жареная пища. Он посоветовал готовить мясо и овощи на гриле или запекать.

К антивоcпалительным продуктам врач отнес кисло-сладкие фрукты, овощи, зелень, которая содержат много антиоксидантов, и ягоды, особенно черного цвета. Врач отметил и куркуму, которая также дает противовоспалительный эффект, однако пациентам с гастритом и воспалением кишечника ее употреблять нельзя.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королева перечислила способные противостоять коронавирусу продукты.

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Коронавирус 2019-nCoV
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