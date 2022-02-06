В Подмосковье пропал бывший замминистра юстиции Ялунин

Бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин пропал без вести в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина выехал на квадроцикле в поле в городском округе Одинцово в селе Аксиньино и не вернулся, телефона при нем не было. Не исключено, что он мог провалится под лед реки.

В ГУ МЧС России по региону подтвердили эту информацию. По данным ведомства, Ялунин уехал в сторону церкви в селе Козино. Спасателям удалось найти следы квадроцикла, ведущие к пролому во льду на реке.

«В месте, где заканчиваются следы (10 м от берега), на водоеме наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла», — уточнили в МЧС.

Ялунин возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России с 1998 года по 2004 год. С 2004 года по 2006 год он работал замминистра юстиции.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли мертвым начальника отдела Россельхознадзора.