Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
WP: Россия стянула к границам 70% военных сил для «вторжения»... 09:00
Авербух заявил, что Кондратюк снял все вопросы о победе в командном турнире... 08:54
В США назвали причину популярности F-35 в Европе 08:52
NASA предупредило о приближении астероида к Земле размером больше футбольного... 08:40
Фигурист Кондратюк: если бы в произвольной программе вышел Чен, все было бы иначе 08:26
В России назвали безумием и паникой сообщения о «вторжении»... 08:24
В Подмосковье пропал бывший замминистра юстиции Ялунин 08:18
Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 08:05
В США признали, что Украина и Грузия пока не способны вступить в НАТО 08:02
Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира ОИ-2022 07:51

Инфекционист назвал основные места распространения COVID-19

Инфекционист Малышев назвал основным местом распространения COVID-19 семью и транспорт

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи, это происходит за счет близкого контактирования. Об этом сообщает «Лента.ру».

Малышев подчеркнул: чтобы вирус распространился внутри семьи, его нужно откуда-то принести. В основном им заражаются в общественном транспорте.

«Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски», — рассказал врач.

Он добавил, что поездки в такси не так сильно влияют на распространение коронавируса. Он добавил, что между пассажиром и водителем, если они сидят в масках и наискосок, сохраняется приличное расстояние.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения «омикрона» в России замедлились, как и в некоторых странах Европы. По ее словам, на так называемый «стелс-омикрон» ВА.2, который является еще более заразным, чем его предшественник, приходится порядка 3% всех заражений по стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть