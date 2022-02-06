Инфекционист назвал основные места распространения COVID-19

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи, это происходит за счет близкого контактирования. Об этом сообщает «Лента.ру».

Малышев подчеркнул: чтобы вирус распространился внутри семьи, его нужно откуда-то принести. В основном им заражаются в общественном транспорте.

«Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски», — рассказал врач.

Он добавил, что поездки в такси не так сильно влияют на распространение коронавируса. Он добавил, что между пассажиром и водителем, если они сидят в масках и наискосок, сохраняется приличное расстояние.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения «омикрона» в России замедлились, как и в некоторых странах Европы. По ее словам, на так называемый «стелс-омикрон» ВА.2, который является еще более заразным, чем его предшественник, приходится порядка 3% всех заражений по стране.