Врач назвал наиболее вредные алкогольные напитки

Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал, что несмотря на то, что любой алкоголь вреден для человека, можно выделить ряд напитков, вред от которых гораздо выше, чем от аналогов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

К таким напиткам врач причислил коньяк из-за его высокой калорийности, пиво из-за повышенной нагрузки на почки, алкогольные коктейли и игристые вина из-за высокой концентрации сахара.

Он отметил, что наименее вредным алкогольным напитком является вино. Османов подчеркнул, что оно будет таковым только при условии, что употреблять его будут в небольших количествах.

Ранее стало известно, что спрос на крепкие спиртные напитки в больших емкостях в России за 2021 год вырос на 60% по сравнению с показателями 2020 года.

Розничные сети отмечают, что в 2021 году произошло увеличение продаж алкоголя в бутылках от одного литра в среднем на 30% в деньгах и на 74% в штуках. Так, в «Верном» продажи водки в таких емкостях выросли на 60% и на 66% соответственно. Продажи коньяка большого объема выросли на 22% в деньгах, а в штуках в пять раз.