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В Роспотребнадзоре рассказали о течении постковидного синдрома у детей после «омикрона»

Доктор меднаук Руженцова: у многих детей не наблюдается постковидного синдрома после «омикрона»

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Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что большинство детей, по предварительным наблюдениям, переносят штамм коронавируса «омикрон» без последствий для организма. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений среди детей на сегодняшний день невозможно. У большинства из них заболевание, связанное с «омикроном», завершается без дальнейших последствий», — рассказала Руженцова.

Она добавила, что у некоторых пациентов сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры тела. По словам Руженцовой, такие дети должны находится под наблюдением врача, у участкового педиатра.

Ранее доктор медицинских наук рассказала, что после штамма коронавируса «омикрон» у переболевших, по предварительным наблюдениям, остается меньше симптомов, чем после «дельта»-штамма.

По ее словам, после «омикрона» у пациентов реже наблюдаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.

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