На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром 6 февраля в 08:18 местного времени (0:18 мск). Эпицентр находился в 32 км восточнее села Вал Ногликского района на глубине 17 км», — заявили в ведомстве.

Толчки ощущались местными жителями в поселках Охи, Ноглики, Восточное, Тунгор, Эхаби и Вал. Также сообщалось о афтершоках магнитудой 3,2.

«По собранным ведомством сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало», — пояснили в региональном МЧС.

Ранее в КНР землетрясение привело к обрушению участка Великой Китайской стены длиной порядка 2 м.

Подземные толчки магнитудой 6,9 произошли в провинции Цинхай, которая находится на северо-западе страны. Эпицентр был расположен в 114 км от места обрушения.