Вирусолог рассказал о будущем COVID-19 после пандемии

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что после завершения пандемии коронавирус практически полностью уйдет из человеческой популяции. Об этом сообщает URA.RU.

«Мало того, что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться. У нас сейчас в России идет нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран. В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем», — рассказал Альтштейн.

Он добавил, что сообщество ученых еще достаточно долгое время будет заниматься изучением коронавируса.

Ранее генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал «Газете.Ru», что текущая волна COVID-19 отличается максимальной амплитудой по сравнению с предыдущими.

Также, по словам врача, в дальнейшем волны коронавируса уже не будут такими масштабными – по крайне мере, количество заболевших однозначно будет ниже.