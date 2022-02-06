Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Агент рассказал об интересе к футболисту сборной России со стороны клуба АПЛ 01:27
Требования по карантину для контактировавших с больными COVID-19 изменились 01:26
В «Роскосмосе» рассказали, когда продолжится отработка супербыстрой схемы полета... 01:14
ВКС России уничтожили главаря боевиков в Сирии, приехавшего из Чечни 01:12
Вирусолог рассказал о будущем COVID-19 после пандемии 01:00
Захарова: ответные меры к СМИ ФРГ показывают, что новые шаги против СМИ РФ дорого... 00:57
В Марокко завершилась масштабная спецоперация по спасению из колодца... 00:48
Лихачев оценил шансы сборной России в финале ЧЕ по мини-футболу против... 00:34
В Петербурге проверяют сообщение о «захвате» лайнера... 00:31
Гимаев раскритиковал решение КХЛ не доигрывать сезон 00:25

Выявлен «обманчивый симптом» омикрона

ZOE COVID Study: рост жалоб на проблемы с ЖКТ не связан с омикрон-штаммом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Специалисты из ZOE COVID Study, изучающие данные заразившихся пациентов, заявили, что люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка во время вспышки штамма «омикрон».

«Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях», — говорится в публикации.

Специалисты подчеркнули, что тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.

По утверждениям экспертов, проблемы с ЖКТ у зараженных действительно начали встречаться при «омикроне». Но медики считают, что общий прирост сообщений о подобных симптомах связан не с особенностью этого варианта коронавируса», а с ошибками людей, который принимают их за COVID-19. Специалисты подчеркнули, что зимой зачастую наблюдается рост пациентов с похожим недугом.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у людей, которые перенесли коронавирус, может развиться онкологическое заболевание легких и желудочно-кишечного тракта.

По словам депутата, воспаление из-за коронавируса может стать начальным этапом для развития онкологических заболеваний.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть