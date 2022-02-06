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В Петербурге проверяют сообщение о «захвате» лайнера из Доминиканы

Командир борта из Доминиканы по ошибке заявил, что его самолет «захватили» террористы

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге, в аэропорту «Пулково», Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента с лайнером, прибывшим из Доминиканы Командир борта из Доминиканы по ошибке заявил, что его самолет «захватили» террористы, сообщает издание Tourdom.ru.

Инцидент произошел утром в четверг, 3 февраля — командир борта, выполняющего рейс по маршруту Пунта-Кана — Санкт-Петербург за час до предполагаемой посадки в 9.30 в аэропорту «Пулково» по внутренней связи сообщил о «захвате самолета». На борту в этот момент находились 434 пассажира.

К моменту посадки борта, к нему прибыла группа оперативного реагирования. Командир самолета по прилету заявил, что ошибся, и никакого захвата не было. Однако представители российских спецслужб провели обыск воздушного судна — впрочем, ничего подозрительного на борту самолета обнаружено не было.

Пассажиры были благополучно доставлены в аэропорт. СК выясняет причины, по которым командир борта сообщил о «захвате» самолета.

Ранее суд заочно арестовал подозреваемых по делу о захвате самолета в 2001 году.

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