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Захарова: Москва не против, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали Шольца в Россию

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не видит проблем в том, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его скорого визита в Москву. Об этом она сказала в эфире шоу «Соловьев Live».

«Конечно, а какие проблемы?», — ответила Захарова на вопрос Соловьева о том, может ли Шольц взять с собой журналистов Deutsche Welle.

В ходе эфира она напомнила, что решение МИД России о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России стало ответом на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. При этом RT DE получил лицензию на вещание в Сербии, и возникает вопрос «при чем тут Германия», подчеркнула она.

«Это лицензия совершенно полноценная, которую получают в рамках соглашения об общеевропейском вещании на 33 страны, включая ФРГ. Там так написано», — сказала представитель МИД РФ.

По оценке Захаровой, в корпункте Deutsche Welle в Москве работали 19 человек, большая часть которых — граждане России.

«Из Германии - один человек, второй из США, третий то ли Британия, то ли Франция...16 - как вы думаете, откуда? Граждане Российской Федерации», — добавила она.

Комментарий относится к материалу газеты Tagesspiegel, в котором говорится, что правительственное управление прессы и информации отказало Deutsche Welle в сопровождении канцлера во время его визита в Москву. Кабмин ФРГ при этом уже опроверг это сообщение, заявив, что представители медиакомпании приглашены сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля.

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