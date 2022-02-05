СК возбудил дело после повешенного манекена с фото губернатора в Курске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как неизвестные повесили на пешеходном переходе в Курске манекен с прикрепленной к нему фотографией губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК России по региону.

«По факту грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК.

Нарушителей обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел ночью 1 февраля. Манекен был привязан к пешеходному мосту с помощью веревки, обмотанной вокруг шеи, имитируя повешение.

Лица нарушителей были установлены. Расследование дела продолжается.

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