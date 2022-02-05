Момент нападения на депутата ГД в центре Москвы попал на видео

В сети появилось видео нападения на бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина в центре Москвы. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как мужчина подходит к машине на Самотечной улице, и в этот момент к нему подбегает неизвестный и начинает избивать.

Помощница депутата Любовь Петрухина в разговоре с «Газетой.Ru» сказала, что возможной причиной атаки на Шингаркина могли стать его разоблачительные видеоролики на Youtube. По ее словам, это было спланированное нападение, а в своих видео политик поднимал «достаточно много острых проблем».

Сам депутат рассказал, что его выслеживали на протяжении недели. Шингаркин назначил преследователям встречу, на которой ему должны были передать послание. По словам политика, когда он вышел на разговор, его стали избивать. Он утверждает, что ранее не видел нападавших.

Шингаркин был депутатом Госдумы в 2011-2016 годах и состоял во фракции ЛДПР. В прошлом году он боролся за место депутата нижней палаты парламента и должность губернатора Московской области.