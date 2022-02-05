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В России с 6 февраля изменят правила карантина по COVID-19 для школ и детсадов

С 6 февраля школы и дестады будут уходить на карантин при 20% заболевших

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Основанием для перевода на дистанционку в школах и детсадах с 6 февраля станет отсутствие по причине болезни 20% и более детей Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

До этого для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка. Роспотребнадзор объяснил такие изменения особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ.

«Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в РФ», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что здоровые дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией, с 7 февраля смогут приступить к очным занятиям.

Ранее сообщалось, что в России обновили санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для контактировавших с больными COVID-19, а также упразднил обязанность делать тест на коронавирус, если лечение пациента с коронавирусом заняло больше семи дней.

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