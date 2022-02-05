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Кабмин ФРГ опроверг недопуск Deutsche Welle к сопровождению Шольца в Москву

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imago stock&people/Global Look Press

Представители медиакомпании Deutsche Welle приглашены сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Во избежание недоразумений: Deutsche Welle приглашена в поездку Федерального канцлера в Москву», — написал представитель правительства Германии.

Комментарий относится к материалу газеты Tagesspiegel, в котором говорится, что правительственное управление прессы и информации отказало Deutsche Welle в сопровождении канцлера во время его визита в Москву.

3 февраля Министерство иностранных дел России объявило о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. Позднее стало известно, что журналистам этого СМИ запретят допуск на мероприятия в Госдуму и лишат их аккредитации.

Берлин заявил, что шаги, предпринятые властями России против немецкой телерадиокомпании не имеют под собой каких-либо оснований и вызывают новую напряженность для германо-российских отношений. Правительство Германии выразило надежду на то, что российские власти отменят меры в отношении Deutsche Welle.

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