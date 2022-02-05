В РПЦ рассказали, когда не нужно крестить ребенка

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, в каком случае ребенка крестить не нужно. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, если родители выступают против воспитания ребенка в православной вере, то стоит отказаться от крещения. «Крещение — это не какой-то магический акт. Нельзя просто покрестить ребенка, например, для того, чтобы он не болел, или по каким-то иным причинам. Ребенка крестят для того, чтобы его воспитать в православной вере», — пояснил Иларион.

Он отметил, что о крещении можно договориться со священником, если бабушка или другой родственник готов взять на себя воспитание ребенка в православной вере. Представитель РПЦ призвал тщательно обдумать крещение, так как это может привести к конфликту с родителями ребенка.

Ранее Иларион заявил, что «магазины для взрослых» в России нужно запретить. По его словам, подобные интим-магазины представляют «узаконенный разврат».