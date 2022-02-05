В Астрахани полицейского засняли при езде «на трехколесном велосипеде»

Астраханские полицейские объяснили, почему сотрудник ДПС проехался на «трехколесном велосипеде». Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители силового ведомства уточнили, что полицейский ехал на оборудованном двигателем мототрицикле, который был изъят у пьяного пенсионера. Сотрудник ДПС доставлял транспортное средство на штрафстоянку.

На появившемся в сети видео видно, как полицейский передвигается на транспорте, похожем на большой трехколесный велосипед.

В 2019 году бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог на трехколесном спорткаре — трицикле в одиночку обогнуть Землю за 37 дней. Он проехал на нем свыше двух тысяч километров. В ходе путешествия он побывал в разных частях России, а также прошел по территории Канады, США и Европы.

Концерн «Калашников» накануне Чемпионата мира по футболу передал московской полиции трехколесные «Овумы». Электромобили планировалось использовать только для патрулирования, они были оснащены двигателем мощностью 20 л.с. и могли разгоняться только до 30 км/час. Одного заряда аккумулятора хватало на 150 км.