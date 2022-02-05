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В Астрахани полицейского засняли при езде «на трехколесном велосипеде»

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Астраханские полицейские объяснили, почему сотрудник ДПС проехался на «трехколесном велосипеде». Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители силового ведомства уточнили, что полицейский ехал на оборудованном двигателем мототрицикле, который был изъят у пьяного пенсионера. Сотрудник ДПС доставлял транспортное средство на штрафстоянку.

На появившемся в сети видео видно, как полицейский передвигается на транспорте, похожем на большой трехколесный велосипед.

В 2019 году бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог на трехколесном спорткаре — трицикле в одиночку обогнуть Землю за 37 дней. Он проехал на нем свыше двух тысяч километров. В ходе путешествия он побывал в разных частях России, а также прошел по территории Канады, США и Европы.

Концерн «Калашников» накануне Чемпионата мира по футболу передал московской полиции трехколесные «Овумы». Электромобили планировалось использовать только для патрулирования, они были оснащены двигателем мощностью 20 л.с. и могли разгоняться только до 30 км/час. Одного заряда аккумулятора хватало на 150 км.

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