Летевшую с Кипра россиянку забрали в полицию после скандала из-за маски на борту

Пассажирку рейса из Ларнаки в Москву забрали в полицию после скандала с бортпроводницей из-за маски. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что женщина отказывалась надевать маску на борту воздушного судна, поэтому к ней подошла стюардесса и попросила выполнить требования авиаперевозчика.

Один из пассажиров рассказал, что на просьбу надеть маску женщина начала ругаться, устроила истерику и нецензурно выражалась в адрес бортпроводницы.

После приземления в московском аэропорту женщину встретила полиция.

18 января Анастасия Волочкова вступила в конфликт с бортпроводниками рейса Мальдивы-Москва из-за отказа надеть защитную маску. На балерину составили два протокола — за отсутствие маски и мелкое хулиганство (оскорбление полицейских). Директор Волочковой Светлана Герасимова рассказала «Газете.Ru», что танцовщица не летает трезвой из-за аэрофобии. Летевшая в одном самолете с артисткой пассажирка утверждает, что та сама спровоцировала скандал со стюардом.

Ранее сообщалось, что Минтранс определил перечень спецсредств для сдерживания дебоширов на борту авиалайнера и порядок их использования. Проекту постановления еще предстоит пройти общественное обсуждение. Закон о применении специальных средств экипажем воздушного судна был принят в декабре. По словам некоторых бортпроводников, «пока над ним все смеются».