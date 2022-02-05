Журналисты Deutsche Welle не будут сопровождать Шольца в ходе визита в Москву

Журналисты медиакомпании Deutsche Welle не будут сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля. Об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, правительственное управление прессы и информации отказало Deutsche Welle в участии.

3 февраля Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Позднее стало известно, что журналистам Deutsche Welle запретят допуск на мероприятия в Госдуму и лишат их аккредитации.

Берлин заявил, что шаги, предпринятые властями России против немецкой телерадиокомпании не имеют под собой каких-либо оснований и вызывают новую напряженность для германо-российских отношений. Правительство Германии выразило надежду на то, что российские власти отменят меры в отношении Deutsche Welle.

Москва, в свою очередь, напомнила, что телеканал RT лицензирован в Сербии, его вещание ведется из Москвы и по Европейской конвенции о трансграничном телевидении может вестись на территории 33 европейских стран.