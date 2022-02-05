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Экс-депутата Госдумы избили в центре Москвы

На экс-депутата Госдумы Шингаркина напали у офиса в центре Москвы

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Бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина избили в центре Москвы, возле офиса на Самотечной улице, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Пострадавший находится в больнице, медики подозревают у него перелом носа.

Он рассказал, что его выслеживали на протяжении недели, об этом он сообщил в правоохранительные органы. Шингаркин назначить преследователям встречу, на которой ему должны были передать послание.

По словам Шингаркина, когда он вышел на разговор, его стали избивать. Он утверждает, что ранее не видел нападавших.

Максим Шингаркин был депутатом Госдумы в 2011-2016 годах и состоял во фракции ЛДПР. В прошлом году он боролся за место депутата нижней палаты парламента и должность губернатора Московской области.

В прошлом году было совершено нападение на депутата Саратовской городской думы от КПРФ Сергея Подсевалова. В партии инцидент связали с избирательной кампанией, так как Подсевалов принимал участие в выборах в депутаты городской думы.

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