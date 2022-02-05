Фура задавила сотрудницу таможни на границе Польши и Белоруссии

На белорусско-польской границе фура наехала на сотрудницу таможни, в результате чего та скончалась. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

«Сегодня с 12.00 до 13.00 на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» произошел трагический случай. Водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи. Комитет выразил соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы таможни, добавляя, что им будет оказана необходимая помощь.

В январе в Дагестане водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил сотрудника ДПС, в результате чего полицейский получил травмы. На нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Пострадавшего инспектора увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

До этого аналогичный инцидент произошел в Саратове, где автомобилист двигался по пешеходной зоне в центре города и сбил сотрудника полиции, который пытался остановить нарушителя. Мэр Саратова Михаил Исаев назвал данное происшествие вопиющим.