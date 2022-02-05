МВД заинтересовалось новосибирцем, прокатившимся голым на капоте «Волги»

В Новосибирске обнаженный мужчина прокатился по городу на капоте белой «Волги», соответствующее видео опубликовало издание «Подъем».

Автомобиль проехал по улице Кропоткина и Ипподромской магистрали, в это время его снимал на камеру другой пассажир машины. По словам очевидцев, на молодом мужчине, сидящем на капоте авто, не было даже нижнего белья. Выяснилось, что «Волга» зарегистрирована на 59-летнего жителя Алтайского края.

В связи с инцидентом, появившимся в интернете, полиция проводит проверку. В ГУ МВД по Новосибирской области напомнили, что перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена, и отметили, что за указанное административное правонарушение мужчине грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

Ранее в Краснодарском крае голый мужчина подрался с сотрудниками ГИБДД. Он управлял автомобилем обнаженным, его остановили для проверки документов.