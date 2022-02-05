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Врач назвал мужской симптом рака

Врач Мясников: железодефицитная анемия у мужчин может указывать на онкологию

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, проявляющийся у мужчин и свидетельствующий о серьезных заболеваниях. Таким симптомом является железодефицитная анемия.

По его словам, анемия сигнализирует о поражении желудочно-кишечного тракта, а оно впоследствии может привести к язве, полипам или онкологическим заболеваниям. Мясников посоветовал мужчинам при снижении гемоглобина обращаться к врачам.

Ранее Мясников рассказал, какую грубую ошибку совершают пациенты при измерении давления. Прежде всего он посоветовал принять правильную позу.

По его словам, резкая переменчивость давления — «неустойчивая лабиальная гипертония» — может означать начало гипертонии и дает сигнал к тому, чтобы начать активнее заниматься своим здоровьем.

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