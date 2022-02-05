В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детсадах

Оперштаб Москвы сообщили об отмене карантина в школьных классах и группах детских садов, работу которых ранее приостановили из-за COVID-19, сообщается в Telegram ведомства.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, была отменена необходимость соблюдения режима изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19. В связи с этим очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению учебного заведения. Карантин может быть продлен до предписанного ранее срока по инициативе родителей класса или группы детсада, уточняется в сообщении.

В дальнейшем также по решению школы или детсада заведение переводится на карантин по причине отсутствия по болезни 20% и более обучающихся/воспитанников.

Ранее Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19. Изначально карантин для контактных лиц составлял 14 дней со дня последнего с заболевшим, в январе текущего года он был сокращен до недели.