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Жителей Москвы предупредили о низком атмосферном давлении в феврале

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Сайт Сергея Собянина/sobyanin.ru

В феврале в столице ожидается аномально низкое атмосферное давление из-за циклонической активности. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Примерно на 50% чаще циклоническая деятельность наблюдается этой зимой, чем должно по климату. Давление в январе было на 8 мм рт. ст. ниже по отношению к норме. Облачность была, мало солнца, много осадков. Аналогичная ситуация прогнозируется в феврале - давление будет в среднем более низкое, чем обычно», — сказал синоптик.

Он рассказал, что очередной циклон переместится в европейскую часть России 6 февраля. По его словам, аномальное число циклонов нынешней зимой может быть связано с увеличением интенсивности барических образований в северной части Атлантического океана — в районе Исландии.

«Это область циклогенеза. Связано это с тем, что к западу от Исландии находится холодная Гренландия, а к востоку - теплый Гольфстрим. Большое различие температур на небольшом пространстве создает условия для закручивая, формирования циклонов. Зимой особенно часто перемещаются циклоны на европейскую часть России, но в этом году этот процесс гораздо интенсивнее», — пояснил Вильфанд.

Синоптик также прогнозирует, что начиная с 7 февраля, будет потепление, характерное для середины марта. Как отметил глава Гидрометцентра, погода в столичном регионе будет «опережать свое развитие». Сильных снегопадов в Москве и Подмосковье в ближайшие дни не прогнозируется.

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