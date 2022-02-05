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Модератор прямой линии с мэром Нижнеилимска объяснил, почему вопросы были заранее известны

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Телеграм-канал «Babr Mash»

Блогер Евгений Пушкарев, проводивший прямую линию с мэром Нижнеилимска Максимом Романовым, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что жители могли задать вопросы градоначальнику заранее, и ответы на них тоже были подготовлены.

«Дело в том, что информация о прямом эфире с мэром района Максимом Романовым, естественно, была размещена заранее. Данные эфиры проводились на аккаунтах в Инстаграм «Новостной портал ЖелИлим» и районном аккаунте Нижнеилимского района. В публикациях о предстоящем эфире была информация о том, что жители могут задавать свои вопросы в комментариях. Естественно, так как данные вопросы были заданы жителями заранее, то и ответы на вопросы были подготовлены заранее. Также, мэр района Максим Сергеевич отвечал и на зачитываемые мною вопросы жителей из прямого эфира, к этим вопросам мэр не был заранее подготовлен», — сказал он.

По словам Пушкарева, мэр Нижнеилимска путался в вопросах и спрашивал их номера, так как на его столе лежали не только листы с подготовленными ответами, но и с вопросами жителей.

«Действительно, мэр путался в бумажках, потому что на столе вперемешку с вопросами были официальные ответы на них. В моих руках был просто перечень вопросов из комментариев, вопросы были по порядку, поэтому мэр исключительно уточнил два раза номер вопроса», — пояснил он.

Пушкарев добавил, что негативных комментариев в адрес мэра за время прямого эфира не поступало.

«Некоторые личности сообщают о том, что было много негативных комментариев в прямом эфире от зрителей. Данная информация абсолютно ложная, так как есть многие люди видели, что негативных комментариев не было абсолютно», — заключил он.

По данным Babr Mash, 2 февраля мэр Нижнеилимска Максим Романов в прямом эфире отвечал на вопросы местных жителей. Во время эфира Романов путался в ответах на подготовленные вопросы и шуршал бумажками с подсказками.

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