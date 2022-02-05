В Омске мужчина украл светофор из-за отключенного в квартире света

В Омске местному жителю отключили электричество за неуплату, 39-летний мужчина решил украсть светофор и использовать его солнечную батарею в качестве источника электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по омской области.
Правоохранителям о пропаже светофора сообщил сторож школы, расположенной на улице Усадебной.
Полицейские задержали мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством. Похитителя нашли, когда тот у себя дома изучал украденное устройство.
Мужчина ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а знаки и сам светофор выкинул. Сумма ущерба составила 56 500 рублей.
В отношении омича возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Все похищенное было возвращено организации, обслуживающей светофорные объекты.
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