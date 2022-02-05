Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Режиссер «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Виктор Бутурлин умер в возрасте... 16:17
The Sun: сотрудницу Би-би-си изнасиловали на съемках кулинарного шоу 16:15
В женском туалете посольства Австралии обнаружили скрытые камеры 16:09
Модератор прямой линии с мэром Нижнеилимска объяснил, почему вопросы были заранее... 16:08
В сборной России по лыжным гонкам отреагировали на слова Ступак... 16:07
Минздрав изменил порядок выдачи больничных для пациентов с COVID-19 и ОРВИ 16:03
Макрон и Джонсон назвали поиск дипломатического решения по Украине приоритетом 15:58
Латыпов о бронзе в эстафете на ОИ-2022: задумка не получилась 15:53
Эрдоган и его супруга заболели коронавирусом 15:49
В России разрешили не делать тест пациентам после COVID-19 для выписки 15:46

В Омске мужчина украл светофор из-за отключенного в квартире света

Житель Омска украл светофор, чтобы использовать его солнечные батареи в своем доме

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба УМВД России по городу Омску

В Омске местному жителю отключили электричество за неуплату, 39-летний мужчина решил украсть светофор и использовать его солнечную батарею в качестве источника электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по омской области.

Правоохранителям о пропаже светофора сообщил сторож школы, расположенной на улице Усадебной.

Полицейские задержали мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством. Похитителя нашли, когда тот у себя дома изучал украденное устройство.

Мужчина ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а знаки и сам светофор выкинул. Сумма ущерба составила 56 500 рублей.

В отношении омича возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Все похищенное было возвращено организации, обслуживающей светофорные объекты.

Ранее сообщалось, что в Красноярске раскрыли многомиллионную кражу техники для майнинга.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть