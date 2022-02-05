Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19

Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

В соответствии с документом, пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил по профилактике COVID-19 признается утратившим силу. Данный пункт ранее обязывал россиян соблюдать обязательную изоляцию после контакта с пациентом с подтвержденным коронавирусом.

Постановление вступает в силу в воскресенье, 6 февраля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для контактных с больными COVID-19 теряет смысл при «омикроне». До этого президент России Владимир Путин также сообщал, что в правительстве обсуждают предложение отменить карантин контактировавших с больными коронавирусной инфекцией.

Изначально карантин для контактных лиц составлял 14 дней со дня последнего с заболевшим, в январе текущего года он был сокращен до недели.