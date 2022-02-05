Врач указал на грубую ошибку при измерении давления

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что при измерении давления многие совершают грубую ошибку, скрещивая ноги.

Он подчеркнул, что при скрещивании ног давление может вырасти до 10 мм ртутного столба. Правильно мерить давление, по словам медика, нужно в расслабленном положении сидя, слегка облокотившись на стул и держа руку на уровне сердца.

По словам Мясникова, разница в показателях давления на правой и левой руке у здорового человека не может превышать 10 мм ртутного столба, в противном случае это может свидетельствовать о наличии периферического атеросклероза сосудов и других заболеваний.

Ранее кардиолог Сергей Иванов рассказал, что повышенное давление нельзя игнорировать. Он сообщил, что постоянное давление 200/120 требует внимания и чем дольше человек игнорирует эту проблему, тем больше у него рисков повреждения внутренних органов и систем.