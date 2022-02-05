Госпитализированный Ройзман предположил у себя «омикрон»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предполагает, что у него штамм коронавируса «омикрон», несмотря на отрицательные тесты. Об этом сообщает издание E1.RU.

3 февраля стало известно, что Ройзмана госпитализировали с температурой и кашлем.

«У меня тест отрицательный, но это совершенно очевидно «омикрон». Думал, что сам справлюсь, где-то неделю болел, но стала температура подниматься», — объяснил экс-глава города.

По словам Ройзмана, в медучреждение он попал без голоса и с сильным кашлем. К тому моменту температура у него не спадала ниже 38°C. Также политик сказал, что в больнице ему хватает питания.

«Все медики отмечают, что очень много стало детей», — подчеркнул Ройзман.

В настоящий момент нет информации, сколько по времени будет длиться лечение Ройзмана.

Ранее бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев попал в больницу с коронавирусной инфекцией.