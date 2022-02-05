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Человек погиб при сходе лавины на Сахалине

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В результате схода лавины в Сахалинской области погиб один человек, СК РФ по региону начал расследование. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации следователей, рабочие осуществляли демонтаж водопроводной трубы на территории одного из угледобывающих предприятий района.

Заведено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

«На место происшествия выехал и.о. руководителя СО по г. Углегорск следственного управления, а также, следственно-оперативная группа», — пояснили представители Следственного комитета.

Вскоре следователи дадут оценку действиям лиц, отвечающих за безопасность и проведение работ.

Ранее уточнялось, что двое работников оказались под снегом, еще двое выбрались самостоятельно. Всего в спасательных работах участвовали 77 человек и 12 единиц техники. Инцидент произошел в районе реки Полтавской.

В январе турист погиб в результате схода лавины в Бурятии.

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